أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) حرص بلاده على الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وأمن شعبها، مشدداً في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار في سورية.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية، خصوصاً الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان، وجهود استعادة الاستقرار في السودان وليبيا وتطورات الحرب الجارية في أوكرانيا.وتطرق النقاش إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية.وأشار الشناوي إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي بذلتها مصر منذ أكتوبر 2023 بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، بوصفه الركيزة الأساسية لاستعادة التهدئة في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الجارية لضمان تنفيذ الاتفاق، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية دون عراقيل.وشدد السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ الاتفاق وصولاً إلى إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بوصفه المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار المستديمين بالمنطقة.بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص بلاده الدائم على التواصل والتنسيق مع السيسي، مثمناً الدور المصري المحوري في التوصل للاتفاق.وأعرب بوتين عن تقدير بلاده للمساعي المصرية الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة وأمن وسلامة دولها، مؤكداً دعمه للعلاقات الاقتصادية مع مصر.