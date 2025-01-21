تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو انقسامات وخلافات كبيرة، خصوصاً بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير استقالته من الائتلاف الحاكم كونه لا يريد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنما مواصلة الحرب على القطاع، إضافة إلى إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال، اليوم، تقديم استقالته، على أن تكون نافذة بدءا من 6 مارس القادم، مرجعاً ذلك إلى فشل الجيش في التصدي لهجمات 7 أكتوبر عام 2023.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فنكلمان أعلن استقالته أيضاً، مما يضع الحكومة على صفيح ساخن ويبرز تساؤلات حول مستقبل نتنياهو، هل سيتم استمراره في الحكم من عدمه، خصوصاً أن هناك مخاوف من العودة للحرب من جديد بقطاع غزة، وتوسيع دوائر الحرب بالأراضي المحتلة.

واستبعد المتخصص في الشؤون الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم دراوي انهيار حكومة نتنياهو في هذا التوقيت، مقللاً من أهمية استقالة الوزير المتطرف «بن غفير» من منصبه. وقال دراوي: الاستقالات لن يكون لها تأثير، أما المخاوف التي تسيطر على حكومة الاحتلال في الوقت الحالي تتمثل في حال استقالة وزير المالية سموتريتش من منصبه، وهو أمر ربما يظهر جلياً خلال الجولة الثانية من المفاوضات بين حماس وإسرائيل والإفراج عن الجنرالات الإسرائيليين لدى حماس، كون هؤلاء سيكون لهم دور بالإدلاء بشهادتهم ضد نتنياهو لإخفاقه في عدم خروجهم ولم يستجب لهم أحد على مدار فترة الأسر.

وأضاف الدراوي، لـ«عكاظ»، أن تلك التطورات ربما تُجبر وزير المالية الإسرائيلي على الاستقالة من حكومة نتنياهو، وهو ما يعني استقالة الحكومة الإسرائيلية والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه محاكمة بتهم فساد وخيانة الأمانة، يسعى لتجنب ذلك.

من جهته، يرى الخبير العسكري اللواء ممدوح الإمام أن ما يقوم به نتنياهو من عمليات عسكرية حالياً في الضفة الغربية محاولة لبقاء سموتريتش في الحكومة وتأمين حكومته من الانهيار، كون استقالة وزير المالية المتطرف ستفقد معه حكومة نتنياهو الأغلبية المطلوبة بالكنيست، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يمارس حالياً ضم بعض القوى الإسرائيلية لحكومته، من أجل الاستمرار بالبقاء رئيسا للحكومة فترة أطول.

وقال الإمام، لـ«عكاظ»، إن استقالة الجنرالات، من بينهم استقالة رئيس الأركان، تؤكد أن الوضع في إسرائيل معرض للمزيد من الأحداث والانقسامات، وأن السيناريو الأقوى الذي يواجه حكومة الليكود هو حل الكنيست والذهاب باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، وعدم إعادة حكم نتنياهو مرة أخرى، وصولاً لمحاكمات عديده تقوده للسجن، وربما معه جنرالات عسكرية كبيرة.