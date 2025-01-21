وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة
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«عكاظ» (دافوس) OKAZZ_ONLINE
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في بيرن داوود المسهر، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.