فيما تتواصل الهدنة لليوم الثالث على التوالي في غزة، تصاعدت الصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية وأعلن قياديان عسكريان رفيعان، اليوم (الثلاثاء)، استقالتيهما من قيادة الجيش أحدهما رئيس الأركان هرتس هليفي.

وأقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي في خطاب الاستقالة بإخفاقه في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر 2023، موضحاً أن جيش الاحتلال فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل.

وأوضح هليفي أن الدولة دفعت ثمناً باهظاً جراء ذلك، مشيراً إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في الـ6 من مارس القادم.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش خاض حرباً على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات، وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط، معترفاً بتكبد قواته خسائر بالأرواح قائلاً: «تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح، والحرب تركت جروحاً وندوباً لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم».

بالتزامن مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فنكلمان أعلن استقالته.

وتصاعد الخلاف بين قادة الجيش ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد التوقيع على اتفاق غزة؛ مما أظهر صراع داخلياً متعدد الجبهات، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الخلاف سيعمق الأزمة الداخلية.