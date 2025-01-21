أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مقتل 66 شخصا وإصابة 32 بجروح في حريق فندق بمنتجع للتزلج، اليوم (الثلاثاء)، في محافظة بولو في الأناضول.وقال على منصة «إكس» إن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو. وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادثة.يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.