حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، من أن أي خرق أو قرار سياسي من الجانبين، قد يؤدي بكل وضوح إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم(الثلاثاء)، قال إن قطر واثقة في إمكانية صمود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ (الأحد)، بعد حرب دامية شنتها إسرائيل على القطاع المحاصر استمرت 15 شهراً. وأضاف الأنصاري أن بلاده واثقة، حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق، أنها ناقشت كل القضايا الرئيسية على الطاولة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حذّر من احتمالات عدم صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ورداً على سؤال حول مدى ثقته في صمود الهدنة في القطاع الفلسطيني المدمر، قال ترمب من المكتب البيضاوي ليل أمس (الإثنين): «لست واثقاً». وأضاف: «هذه حربهم وليست حربنا، في إشارة إلى إسرائيل وحركة حماس، مؤكداً أن الحركة ضعفت للغاية، جراء 15 شهراً من القتال». وتحدث عن حجم الدمار الذي في غزة، مؤكداً أنها تحولت إلى بؤرة ضخمة من الدمار والركام، ويجب إعادة إعمار المنطقة.