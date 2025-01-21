بعد أقل من 24 ساعة على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن بلاده مستعدة لبدء واستئناف مفاوضات رفع العقوبات مع الإدارة الجديدة في واشنطن.ورداً على سؤال حول التفاوض مع ترمب، قال غريب آبادي الذي كان ضمن فريق التفاوض الإيراني مع الترويكا الأوروبية في جنيف اليوم (الثلاثاء): «لطالما كنا مستعدين، وإذا توفرت الإرادة لدى الجانب الأمريكي أيضاً، ستحقق المحادثات النتائج المرجوة»، وفق تعبيره.وأضاف: إذا تبنى الطرف الآخر سياسات ونهجاً مختلفاً، فإن إيران ستكيف سياستها وفقاً لتلك التوجهات. واعتبر أن هناك فرصاً مناسبة لاستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق.واستأنفت إيران في شهر سبتمبر من العام الماضي، المباحثات مع دول الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعقدت حتى الآن ثلاث جولات من المشاورات، آخرها في جنيف يوم 13 يناير الجاري.وكان ترمب أعلن في مايو 2018 انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، الخاصة بالاتفاق النووي، وأعاد فرض مزيد من العقوبات على إيران.