رغم مرور أكثر من 3 أشهر على مقتل زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، كشفت الحركة هوية خليفته، وهو القيادي خليل الحية، الذي اعتبر في بيان موقع باسمه، اليوم (الثلاثاء)، أن القطاع دخل مرحلة جديدة. وقال في البيان الذي نشر على موقع الحركة الرسمي: إن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء وإعادة الإعمار، داعيا إلى التضامن والتعاطف في هذا الوقت، بعد انتهاء الحرب.وقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر من العام الماضي 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع، بعدما رصد صدفة من قبل جنود إسرائيليين.وترفض إسرائيل حتى الآن تسليم جثته إلى الحركة، رغم تبادل الأسرى بين الطرفين.ويعد خليل الحية من أبرز المرشحين لخلافة السنوار إلى جانب خالد مشعل، ولعب الحية دورا بارزا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.