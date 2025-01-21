في اليوم الثاني من ولايته الثانية في البيت الأبيض، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إلى تطبيق عشرات المراسيم التي وقعها بعد تنصيبه مباشرة، وسط تساؤلات حول مدى واقعية ذلك. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الـ47 قبل ظهر اليوم إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن للمشاركة في مراسم دينية.

وأطلق ترمب عهده الجديد بـ«طوفان» من الأوامر التنفيذية تطبيقا لوعود برنامجه الانتخابي، تناولت مكافحة الهجرة غير القانونية، تعزيز إنتاج المحروقات، الإقرار بـ«جنسين ذكور وإناث»، تغيير مسمى خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، والسيطرة على قناة بنما.

وأعلن ترمب أمس، أن «عصر أمريكا الذهبي يبدأ الآن»، بعد أدائه القسم تحت قبة الكابيتول، محاطا بعائلته وبشخصيات من اليمين وعدد من أصحاب المليارات مثل رئيس مجموعة «ميتا» مارك زاكربرغ، ومؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس، وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

وامتلأت القاعة بالعديد من كبار رؤساء الشركات، فيما ظل خارجها عدد كبير من الشخصيات الجمهورية بينهم حكام ولايات، وتوعد ترمب بمهاجمة «نخبة فاسدة وراديكالية».

وكشف الخطوات الأولى من تحركه لوقف الهجرة، فأعلن «حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية» مع المكسيك، تسمح له بتعبئة القوات المسلحة «لدحر الغزو الكارثي لبلادنا». وقال: «سنبدأ بطرد ملايين وملايين الأجانب المجرمين». وأعلن تدابير تشير إلى تراجع كامل عن السياسة الأمريكية لمكافحة الاحترار المناخي.

وأعلن حالة طوارئ في مجال الطاقة بهدف زيادة إنتاج المحروقات في الولايات المتحدة، رغم أن البلد هو حاليا المنتج الأول في العالم.

وأعلن سحب بلاده مجددا من اتفاق باريس حول المناخ، بعد انسحابه منه خلال ولايته الأولى في قرار إلغاء بايدن لاحقا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستعيد قناة بنما، وأن على الدنمارك أن «تتقبل فكرة» التنازل عن غرينلاند، وأن العلم الأمريكي سيرفع على المريخ خلال ولايته.

وأصدر عقب التنصيب عفوا عن «أكثر من 1500» من أنصاره الذين أدينوا لضلوعهم في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.