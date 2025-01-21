كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وافق على السماح للادعاء باستخدام أجزاء من اعترافه عام 2007 التي زعم محامو الدفاع أنها تمت تحت التعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، مقابل تسوية قضيته بعقوبة السجن مدى الحياة. وزعم خالد شيخ لعدة سنوات أن أجزاء من اعترافاته تم الحصول عليها تحت التعذيب، بما في ذلك التعرض للإيهام بالغرق والضرب وسوء المعاملة.وجرى الكشف عن بعض بنود اتفاقية الإقرار بالذنب من قبل محكمة اتحادية، ما أظهر أن خالد شيخ واثنين آخرين من المتهمين هما: وليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، وافقوا على استخدام أجزاء من اعترافاتهم في محاكماتهم.يذكر أنه في 31 يوليو الماضي، وقعت مسؤولة رفيعة في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» اتفاقيات مع المتهمين الثلاثة لتسوية قضيتهم بعقوبة السجن مدى الحياة، مقابل تنازلهم عن حق الاستئناف، إلا أنه بعد نحو 48 ساعة، سحب وزير الدفاع السابق لويد أوستن الصلاحيات من المسؤولة وألغى الاتفاقيات، ما أدى إلى عودة القضية إلى المحاكمة الكاملة.ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في واشنطن يوم 28 يناير الجاري في ما إذا كان بالإمكان المضي قدمًا في اتفاقيات الإقرار بالذنب للمتهمين الثلاثة، أم لا.وفي حال أقرت المحكمة بالاتفاقيات، يمكن أن تبدأ محاكمة تحديد العقوبة في شهر فبراير، مع تقديم سجل تاريخي لأحداث 11 سبتمبر وبيانات وأسر الضحايا.وأما في حال رفضت المحكمة الاتفاقية، سيعود محامو الدفاع إلى محاولة استبعاد الاعترافات من المحاكمة.وقضى خالد شيخ محمد ورفاقه أكثر من ثلاث سنوات في سجون وكالة الاستخبارات المركزية قبل نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في سبتمبر 2006.ووضع المدعي العام الذي تفاوض على اتفاقية الاعتراف كلايتون تريفيت، خططًا لمحاكمة تحديد العقوبة، قد تمتد حتى عام 2026، مع تقديم سجل تاريخي لأحداث 11 سبتمبر وبيانات من الضحايا وأسرهم.