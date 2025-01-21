بعد نحو 20 عاما، أطلقت السلطات الأمريكية سراح الأفغاني خان محمد مقابل مواطنين أمريكيين. وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة أفرجت عن السجين الأفغاني مقابل أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان.وأفادت بأن المقاتل الأفغاني أعيد إلى البلاد، بعدما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا. وأفصحت مصادر أمريكية عن هوية الأمريكيين المفرج عنهما وهما: ريان كوربيت المعتقل منذ أغسطس 2022، وويليام والاس ماكنتي.ويعتبر الأفغاني خان شيخ قرية وعضوا في طالبان، قبض عليه في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان عام 2006، وحكمت عليه المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا بالسجن مدى الحياة مرتين بتهمة تهريب المخدرات والإرهاب في 2008.وعرضت المحكمة فيديو خلال محاكمته وهو يتفقد الهيروين ويدير المفاوضات بشأنها.وكانت الولايات المتحدة أبرمت صفقة مع طالبان في سبتمبر 2022، بعدما أطلقت سراح زعيم تهريب المخدرات الأفغاني حاجي بشر نورزي، المعروف بـ«بابلو اسكوبار أفغانستان»، الذي كان مسجوناً منذ 2005 في نيويورك، مقابل إطلاق المهندس الأمريكي مارك فريريتشز، الذي اختطفته طالبان عام 2020 في ولاية خوست وأفرجت واشنطن قبل ذلك بثلاثة أشهر عن المعتقل الأفغاني في غوانتنامو أسد الله هارون، في يونيو 2022، بعد 15 عاماً.