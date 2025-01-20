أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاصاً يحاولون إثارة الفتن والنعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص ممن نشروا أو أعادوا نشر أو علّقوا على منشورات تحمل الفتنة والإساءة وإثارة النعرات وستتم إحالتهم للقضاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، كشفت مديرية الأمن العام عن رصد حسابات وهمية خارجية أُنشئت لتلك الغاية، محذّرة من متابعتها والانجرار خلفها.

وأضافت عبر حساب الوكالة على «X» اليوم (الإثنين): «لن نسمح لأيٍّ كان بالمساس بالأمن الوطني والإساءة لمكونات المجتمع الأردني، وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافّة بحقهم».