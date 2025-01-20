قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، اليوم (الإثنين) إن قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك، في ردّه على ما قاله نظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، بشأن عزم واشنطن إعادة السيطرة على قناة بنما.

وكتب مولينو، في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «قناة بنما ملك لبنما، وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة».

مضيفاً: بنما أدارت القناة من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أمريكا.

وكان ترمب قد قال خلال خطاب التنصيب إن الولايات المتحدة ستستعيد قناة بنما، مضيفاً: الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتُهكا بالكامل.

وشدد بالقول: «تعرّضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية التي ما كان يجب تقديمها أبداً، ولم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما»، موضحاً أن «السفن الأمريكية تخضع لضرائب مرتفعة على نحو خطير ولا تتلقى معاملة عادلة، بما في ذلك البحرية الأمريكية».