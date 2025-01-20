رغم الاحتفال الرسمي والأجواء الباردة جداً إلا أن السيناتور الأمريكي الديمقراطي جون فيترمان غير البروتوكول في لبسه أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الإثنين) في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.وخطف فيترمان (55 عاماً) أنظار الإعلام والحاضرين حينما حضر حفل التنصيب مرتدياً لباساً رياضياً صيفياً مكوناً من «هودي» أسود و«شورت» (سروالاً قصيراً) وحذاء رياضياً، متجاهلاً الطقس الذي كان بارداً للغاية ومنع حتى من إقامة الاحتفالية في فناء الكابيتول كما هو معهود وظل الاحتفال في داخل المبنى.وانتقد ناشطون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي فيترمان بسبب ما ارتداه، مؤكدين أن ذلك مخالف للأعراف والبروتوكولات خلال المناسبات والحفلات الرسمية وللذوق العام أيضاً.يذكر أن هذا الظهور المخالف ليس الأول لفيترمان، إذ ظهر بملابس رياضية صيفية خلال استضافته من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العام الماضي، كما يرتدي بين فترة وأخرى النوع نفسه من السراويل القصيرة في مقر الكونغرس.وكان فيترمان قد كشف عن الأسباب والدوافع لارتدائه ملابس من هذا النوع في المناسبات العامة، عندما سُئل العام الماضي وقال إنه بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب الذي تعرض له عام 2023، ولم يكن يرتديها قبل ذلك في المناسبات العامة، موضحاً أن تلك الملابس تجعله أكثر راحة.