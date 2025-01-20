توالت التهنئات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عدد من الدول بينها دول عربية، عقب تنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية في مبنى الكابيتول بواشنطن اليوم (الإثنين) وسط حضور كبير.

وكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حسابه في «إكس»: «أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم».

واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وجود ترمب في البيت الأبيض «سيعطي العلاقات اللبنانية الأمريكية دفعاً إضافياً، ويعكس إرادة متبادلة على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، لاسيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته وإعادة النهوض، بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية التي كان لواشنطن دور بارز في وضع حد لها والانتقال إلى أفق جديد من الأمان والطمأنينة».

من جهته قال رئيس حكومة كندا جاستن ترودو في تهنئته لترمب: «نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معاً»، مبيناً أن كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحاً في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر.