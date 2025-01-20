أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي اليوم (الإثنين) عن أمله في أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تحقيق سلام عادل ودائم في الحرب الروسية على أوكرانيا، في نص تهنئته لترمب عقب تنصيبه رئيساً للبلاد.وكتب زيلينسكي في رسالة عبر منصة «إكس»: «الرئيس ترمب حاسم على الدوام، وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفر فرصة لتعزيز الزعامة الأمريكية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة»، وذلك في أول رد على خطاب ترمب الذي قال فيه: «أريد أن يكون إرثي هو صناعة السلام، وهناك حروب لن نتدخل فيها على الإطلاق»، مبيناً أن قواته ستركز على مهمة واحدة وهي هزيمة أعداء بلاده.