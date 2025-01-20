حضرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ممثلة عن المملكة، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والفعاليات المصاحبة.

ونقلت الأميرة ريما بنت بندر تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الأمريكي بمناسبة تنصيبه مجدداً لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية للرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهماته.

وأشارت سفيرة خادم الحرمين إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأضافت: «مر ما يقرب من 80 عاماً منذ أن التقى جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في شهر فبراير عام ١٩٤٥، حيث تم وضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين، ومنذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معاً».

وأشارت السفيرة إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.