أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «بدء العصر الذهبي للولايات المتحدة الآن»، في كلمته عقب أدائه اليمين رئيساً للولايات المتحدة خلال حفل التنصيب في الكابيتول بالعاصمة واشنطن اليوم (الإثنين) ليصبح الرئيس الأمريكي الـ47.وقال ترمب «إن سيادتنا سوف تستعاد، وستكون قوية ومحترمة أكثر مما كانت عليه من قبل».وهاجم ترمب، سجل إدارة الرئيس السابق جو بايدن الذي كان حاضراً مع نائبته كامالا هاريس وامتنعت عن التصفيق أثناء الخطاب باستثناء التصفيق عندما تحدث عن إطلاق المحتجزين من غزة، معتبراً أن الحكومة تواجه أزمة ثقة.ووجّه ترمب انتقادات لسياسات سلفه، في عدة ملفات على رأسها الهجرة والسياسة الخارجية والفشل في النظام الصحي، مؤكداً أنهم يواجهون «أزمة ثقة في الحكومة التي أخفقت في حماية المواطنين، خصوصاً أن هناك أثرياء في القاعة فقدوا منازلهم بالحرائق المستمرة».وتعهد ترمب بالعمل لاستعادة الولاء والكفاءة للحكومة، موضحاً أن بلاده عانت كثيراً في السنوات الأخيرة.وتعهد ترمب بالبدء فوراً في إصلاح النظام التجاري لحماية العمال والأسر الأمريكية، موضحاً أنه سيفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنيه، «ولهذا الغرض، نعمل على إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية لجمع التعريفات والرسوم والإيرادات».وأشار إلى أن «هذا الإجراء سيجلب كميات هائلة من المال إلى خزينة البلاد من مصادر أجنبية»، مضيفاً: «سنصبح أمة ثرية مجدداً، والذهب السائل تحت أقدامنا سيساعدنا في ذلك»، متوعداً بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز.ووعد ترمب بعدم السماح بعد الآن باستغلال وزارة العدل كسلاح سياسي، «وكذلك لن نسمح مجدداً بقمع الخصوم السياسيين، وسنوقف الرقابة الحكومية، ونعيد حرية التعبير لأمريكا»، مبيناً أن الأولوية الأولى ستكون إنشاء أمة حرة مزدهرة.ولفت إلى أنه واجه امتحانات أكثر من أي رئيس أمريكي سابق ونجا من الاغتيال، مبيناً أنهم حاولوا قتله والقضاء على حياته، لكنه أُنقذ «لأجل أن تبقى أمريكا عظيمة مرة أخرى».وفي ما يتعلق بفوزه قال ترمب: فزنا في الولايات المتأرجحة والتصويت الشعبي بفارق ملايين الأصوات، مشيراً إلى أنه سيرسل رواد فضاء إلى المريخ، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، الذي تهدف شركته «سبايس إكس» لتحقيق هذا الهدف.وتطرق إلى ملف الهجرة بالقول: سأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين، وسأوقف بشكل كامل سياسية إطلاق سراح المهاجرين بعد توقيفهم، مجدداً اتهاماته للمهاجرين بالمسؤولية عن ارتفاع معدل الجرائم في أمريكا، متعهداً بوقف ما وصفه بـ«الغزو».ولفت إلى أنه سيعلن الطوارئ على الحدود الجنوبية، وسيبدأ بترحيل ملايين «المجرمين» للبلاد التي جاؤوا منها، متعهداً بتصنيف «الكارتلات» (العصابات) المسؤولة عن تهريب المخدرات «منظمات إرهابية أجنبية».وعن طبيعة الأوامر التنفيذية التي سيصدرها قال: سأوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية، منها خفض الأسعار، والقضاء على العصابات والمجرمين الأجانب، وسأعمل بمبدأ «ابقوا في المكسيك»، سأوقف كل محاولات هندسة الجنس والعرق، «وهناك جنسان فقط.. ذكر وأنثى».وأشار إلى أنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، في أول قراراته التنفيذية داخل البيت الأبيض التي تصل إلى أكثر من 200 أمر تنفيذي في اليوم الأول من تنصيبه رسمياً، من بينها إعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة، زاعماً أن الآلاف من العمال الأمريكيين فقدوا حياتهم خلال بناء هذه القناة الإستراتيجية.وعن سياسته الخارجية قال ترمب: أريد أن يكون إرثي هو صناعة السلام، وهناك حروب لن نتدخل فيها على الإطلاق، مبيناً أن قواته ستركز على مهمة واحدة وهي هزيمة أعداء بلاده، متعهداً بإعادة كل جندي للجيش طُرد بسبب اعتراضه على إجراءات كورونا.