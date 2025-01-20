توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم (الإثنين)، إصدار الرئيس المنتخب دونالد ترمب الكثير من القرارات التنفيذية في اليوم الأول له بالسلطة.

وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكابيتول: «إنه أمر مثير، مشرق ومشمس في الخارج، ومشرق في قلوبنا».

وكان مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة قد قال ترمب سيصدر عدداً من الأوامر التنفيذية بمجرد تنصيبه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، منها أمرٌ يهدف إلى إنهاء حق اكتساب الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة الذين يفتقر آباؤهم إلى وضع الهجرة القانوني.

وقال، في إفادة صحفية مستشهداً بالتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي: «لن تعترف الحكومة الاتحادية بحق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الأجانب (المتواجدين على نحو) غير شرعي، كما سنعزز عمليات فحص الأجانب غير الشرعيين».

وتشمل الأوامر تعديل سياسات الهجرة، وإنهاء المدخل إلى اللجوء، وإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية.

وفي ذات السياق، قالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترمب، إنه سيأمر بإعادة تسمية خليج المكسيك وجبل دينالي بولاية ألاسكا في أول أوامره التنفيذية، موضحة على منصة «إكس»، إن خليج المكسيك سيعاد تسميته بخليج أمريكا، وسيعود دينالي، أعلى جبل في أمريكا الشمالية، إلى جبل ماكينلي، اسمه السابق التي غيرته إدارة أوباما في عام 2015.