وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى الكابيتول، قادمين من البيت الأبيض، وذلك استعداداً لمراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، مستقلين نفس السيارة، إلى جانب عضو مجلس الشيوخ إيمي كلوبوشار، رئيسة اللجنة المشتركة بين الحزبين في الكونغرس.وكان ترمب وبايدن قد وصلا إلى البيت الأبيض وغادرا معاً إلى الكابيتول، وأكد بايدن أثناء مغادرته البيت الأبيض أنه ترك رسالة في المكتب لخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وهو تقليد بين الرؤساء الأمريكيين.وعندما سأله الصحفيون خارج البيت الأبيض عما إذا كان قد كتب رسالة لترمب، قال: نعم، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل. وأضاف: «هذا بيني وبين ترمب».وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قد كتبا على حسابيهما في «إكس» نفس الكلمات ووضعا نفس الصورة في آخر يوم لهما في البيت الأبيض.وعلَّق الرئيس الأمريكي ونائبته قائلين: «الشعب الأمريكي، لقد كان شرفاً لنا طوال حياتنا أن نخدمكم»، وضم المنشوران صورة لبايدن والسيدة الأولى جيل بايدن وهاريس والرجل الثاني دوج إيمهوف.