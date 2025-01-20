فيما كشف الدفاع المدني في غزة، أنه يجري البحث عن جثامين نحو 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض، أفادت بيانات فلسطينية ودولية، بأن الحرب على القطاع المنكوب دمرت أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجداً و3 كنائس. ورجحت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود نحو 10 آلاف جثة تحت الركام.

ووفق تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال دمر العديد من المستشفيات، ولم تعد تعمل في القطاع سوى 17 من أصل 36.وبحسب صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن حرب إسرائيل على غزة خلّفت أكثر من 58 مليون طن من الأنقاض، تقدّر كلفة إزالتها بنحو 970 مليون دولار، فيما تقدر كلفة إعادة الإعمار بحوالى 80 مليار دولار.وتوقعت في تقرير لها نقلاً عن الأمم المتحدة، أن تستمر إعادة بناء المنازل حتى عام 2040، في وقت تتخوف الدول المانحة من إعادة إعمار غزة المهددة كل فترة بحرب مدمرة، وأن الدول المانحة لا تفي بالتزاماتها لإعادة إعمار منطقة تتعرّض لحرب مدمّرة كل سنوات عدة.وبحسب إحصاءات إسرائيلية وفلسطينية، فإن الحرب قتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني، فيما أسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1,200 شخص.وقدرت الأمم المتحدة بأن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام، قد تستغرق 21 عاماً وتكلف حوالى 1.2 مليار دولار، ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس الذي يسبب مرضاً رئوياً مزمناً، في حين تعرض نحو 68 % من شبكة الطرق لأضرار بالغة.ووفق بيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة، فإن ثلثي المباني في غزة، أي أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض، ما يعادل حوالى 69 % من إجمالي مباني القطاع. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يحتاجون حالياً إلى مأوى.وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، أن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 % من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.