عفا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم (الإثنين)، عن الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي وجميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من جانب مؤيدي ترمب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

وأصدر بايدن عفواً استباقياً اليوم عن الأشخاص الذين قد يستهدفهم خليفته المنتخب الجمهوري دونالد ترمب بالانتقام وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض في نوفمبر.

وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم شريان الحياة لديمقراطيتنا، دون أن يذكر ترمب، معبراً عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.

وقال بايدن: «يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا أهدافاً لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية».

وكان ترمب قد أيد في ديسمبر دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني بشأن دورها في قيادة تحقيق الكونغرس في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

بالمقابل، نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قوله أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن مخز، وكثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى.