أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الإثنين)، استعداده للحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مؤكداً ترحيبه برغبة ترمب في فتح قنوات تواصل مباشرة مع روسيا.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قبل حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، موضحاً أنه يتفق مع ترمب على منع حرب عالمية ثالثة.

وأشار بوتين إلى أنه يريد سلاماً دائماً في أوكرانيا، مبيناً أن موسكو مستمرة في القتال من أجل مصالح روسيا.

وكان الكرملين قد قال إن بوتين أخبر مجلس الأمن الروسي أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتزامن ذلك مع ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» قولها إن ترمب كلف مساعديه بالإعداد لمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين، بعد أيام من تنصيبه، وأشارت المصادر إلى أن المحادثة ستتمحور حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين في الأشهر القادمة؛ بهدف محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا.