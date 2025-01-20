حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الإثنين)، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب من المساس بالحدود على مستوى العالم، داعياً إلى ضرورة تبني موقف أوروبي واثق في مواجهة ترمب.جاء ذلك خلال فعالية «اسألوا المرشحين الرئيسيين» التي نظمتها صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية في برلين، التي علق فيها شولتس على مطالب ترمب الإقليمية بالاستحواذ على كل من غرينلاند وبنما وكندا قائلاً: إن الحدود لا يجوز المساس بها على مستوى العالم.وأضاف: أعتقد أن استمرار التزامنا الوضوح في هذه القضية سيظل شيئاً يرافقنا في المستقبل القريب، مشدداً بالقول: في هذا الشأن، أوصي الجميع بأن يحافظوا دائماً على استقامة الظهر.ولفت إلى أنه لا يتوقع تراجعاً مباشراً في المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا بعد تولي ترمب منصبه قائلاً: «سنرى كيف سيكون الوضع على المدى الطويل».وفيما يتعلق بعدم تلقيه دعوة من ترمب لحضور مراسيم التنصيب قال شولتس: ليس لدي مشكلة في ذلك، وسيحضر نيابة عني السفير الألماني في واشنطن، أندرياس ميشائيليس. مضيفاً: من الطبيعي تماماً أن يمثل السفراء بلدانهم في مثل هذه المناسبات، وهذا سيكون الحال بالنسبة لمعظم الدول.