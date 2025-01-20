دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم (الإثنين)، فرنسا وأوروبا ككل إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وسياساته وإلا فستواجه السحق، محذراً من أن تعرض أوروبا للهيمنة.

وقال بايرو للصحفيين في كلمة بمناسبة العام الجديد في مدينة بو: «قررت الولايات المتحدة الشروع في شكل من أشكال الهيمنة السياسية الشديدة، من خلال الدولار، ومن خلال سياستها للقطاع الصناعي، ومن خلال قدرتها على الاستحواذ على استثمارات العالم وأبحاث العالم»، مضيفاً: «إذا لم نفعل شيئاً فإن مصيرنا سيكون بسيطاً للغاية، سنتعرض للهيمنة، وسنُسحق، وسنصبح مهمشين».

وشدد بالقول: كيف نرد، هذا قرار يقع فقط على عاتق الشعب الفرنسي وعلى كاهل أوروبا؛ لأنه من الواضح أنه دون أوروبا لا يمكننا أن نفعل أي شيء.

وكان ترمب وخلال خطابه في واشنطن بين أنصاره قد تعهد بالعمل بسرعة غير مسبوقة، وإصدار أوامر تنفيذية كثيرة في الأيام الأولى، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات تنفيذية حاسمة وسريعة بحيث يحل المشكلات التي تواجه بلاده.