دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى «ثورة» تتمثل في القدرة على التفكير والتصرف بطريقة معقولة واتخاذ القرارات الجيدة، بحسب ما جاء في مقتطفات مسربة من خطاب التنصيب الذي سيلقيه ترمب، مساء اليوم (الاثنين)، نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».ووفقاً للصحيفة فإن من المتوقع أن يقول ترمب: «أعود إلى الرئاسة واثقاً ومتفائلاً بأننا في بداية حقبة جديدة مثيرة من النجاح لوطننا. موجة من التغيير تجتاح البلاد. رسالتي إلى الأمريكيين اليوم هي أن الوقت حان لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية لأعظم حضارة في التاريخ».وشارك ترامب، مساء الأحد، في «احتفال النصر» الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال عشيّة تنصيبه أكد أنه سيتصرّف «بسرعة وقوّة غير مسبوقتين» عندما يتسلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة.ويؤدي ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة اليوم مستهلاً فترة رئاسية ثانية للبلاد، أمام كبير القضاة جون روبرتس الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش. وكان من المقرر في الأصل أن يؤدي اليمين أمام مبنى الكونغرس، لكن تقرر أن يتم ذلك داخل مبنى الكابيتول؛ بسبب البرد القارس.وبعد أدائه اليمين، يعتزم اليوم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بمسائل بدءاً من الطاقة ووصولاً إلى الهجرة. وقال مصدران مطلعان إن أكثر من 100 أمر وتوجيه من هذا القبيل يمكن إصدارها بدءاً من اليوم الأول فيما يُعرف داخلياً بجهد «الصدمة والرهبة».