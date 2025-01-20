قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب: «حققنا في 3 أشهر أكثر مما حققه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن خلال 4 سنوات». واعتبر خلال تجمع حاشد، مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، بالعاصمة واشنطن، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس «لم يكن ليحدث إلا نتيجة انتصاره التاريخي» في انتخابات الرئاسة، بحسب قوله. وأضاف: «لقد حققت إدارتنا المقبلة كل هذا في الشرق الأوسط في أقل من ثلاثة أشهر. دون أن أكون الرئيس، حققنا أكثر... مما حققوه في أربع سنوات مع كونه الرئيس». وأشاد ترمب باتفاق وقف إطلاق النار المُعلن، (الأربعاء)، ودخل حيز التنفيذ، (الأحد).وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أفاد في وقت سابق بأن الجهود الدبلوماسية أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومنعت نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن «حزب الله» اللبناني تخلى عن دعم حماس بناءً على اتفاق نوفمبر، وتعهد بألا يدعمها.واعتبر في كلمة له خلال زيارة نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، أن إطلاق سراح المحتجزين ثمرة جهود على مدار الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن حديث فريقه مع فريق ترمب في الأيام الأخيرة بصوت واحد، أمر غير مسبوق وكان ضرورياً من أجل نجاح هذه العملية.وقال بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعتمد على مبادرته، فيما رأى ترمب أنه لولا فوزه بانتخابات الرئاسة ما كان للاتفاق أن يتم. وأضاف: «اليوم صمتت المدافع في غزة.. نتوقع دخول مئات من الشاحنات إلى القطاع»، لافتاً إلى أن «الطريق من أجل عقد الاتفاق كان طويلاً ولم يكن سهلاً على الإطلاق».