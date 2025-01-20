نقلت «سي إن إن» عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب كلف مساعديه للإعداد لمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أيام من تنصيبه المقرر، اليوم (الإثنين).وكشفت المصادر أن المحادثة ستتمحور حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين خلال الأشهر القادمة؛ بهدف محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا. وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم تحديد موعد لإجراء المحادثة أم لا.وقال ترمب، الثلاثاء الماضي، إنه سيلتقي الرئيس الروسي سريعا جدا بعد تنصيبه، لكنه لم يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في شهر فبراير من العام 2022.وردا على سؤال عن إستراتيجية إنهاء الحرب، قال ترمب لـ«نيوزماكس»: ثمة إستراتيجية واحدة فقط، والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا. وأضاف: أعلم أنه يريد أن نلتقي، وسيكون اللقاء سريعا جدا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور.وكان عضو مجلس النواب الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز توقع إجراء مكالمة هاتفية بين ترمب وبوتين في الأيام أو الأسابيع القادمة.