كشفت والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المختطف في سورية، أنها تلقت وعودا جيدة خلال زيارتها لدمشق، اليوم(الإثنين)، مؤكدة أنها تنتظر النتائج لمعرفة مصير نجلها المفقود منذ تغطيته الحرب السورية عام 2012.والتقت ديبرا تايس قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وطلبت منه المساعدة في تحديد مصير تايس الذي خطف في شهر أغسطس من العام 2012 في داريا إحدى ضواحي دمشق.وأفادت غداة لقائها الشرع في دمشق بأن السلطات السورية مصممة على إعادته، وقالت في مؤتمر صحفي: «خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره». وأعربت عن أملها بأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل على إعادة أوستن إلى دياره.وظهر تايس الذي كان يبلغ وقت خطفه 31 عامًا في شريط فيديو في سبتمبر 2012، وهو معصوب العينين، لكن هوية خاطفيه لا تزال مجهولة، ولم يتوافر سوى القليل من المعلومات عنه منذ خطفه.وسبق أن دعت الإدارة الأمريكية، النظام السوري السابق إلى الإفراج عن أوستن، إلا أنه نفى احتجازه.