يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لتوقيع أكثر من 200 أمر تنفيذي في اليوم الأول من تنصيبه رسميا، بهدف تحقيق أبرز أولوياته السياسية؛ وتتضمن الأوامر المرتقبة مجموعة واسعة من الإجراءات التي تتعلق بتعزيز أمن الحدود والطاقة، خفض تكلفة المعيشة، وإنهاء برامج التنوع في الحكومة الفيدرالية، بحسب ما كشفت شبكة «فوكس نيوز».ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير على دراية بالأوامر التنفيذية المتوقعة، قوله: «إن ترمب سيُنهي في اليوم الأول سياسة «القبض والإفراج»، ويعلق جميع عقود إيجارات طاقة الرياح البحرية، ويلغي تفويض السيارات الكهربائية، وينسحب من اتفاقية باريس للمناخ، ويتخذ عدة خطوات كبيرة لتعزيز السيطرة الرئاسية على البيروقراطية الفيدرالية».مصطلح «القبض والإفراج» يشير إلى عملية إطلاق سراح مهاجر إلى المجتمع أثناء انتظاره جلسات الاستماع في محكمة الهجرة، كبديل لاحتجازه في مراكز احتجاز الهجرة.ونقلت «فوكس نيوز» عن مسؤولين في الإدارة الجديدة قولهم: إن الموضوع الرئيسي للإجراءات التي سيتخذها ترمب في اليوم الأول هو «الوفاء بالوعود التي قُطعت».ووفقا للمسؤول، فإن ترمب سيوقع على عدة أوامر تنفيذية شاملة تحتوي كل منها على عشرات الإجراءات التنفيذية المهمة، من بينها إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، والتي كانت تستهدف تحقيق التنوع في المؤسسات والهيئات الحكومية، على أساس الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو العمر أو الثقافة أو الطبقة أو الدين أو الرأي، وتحقيق المساواة الجوهرية في الرواتب أو التعويضات العادلة والتركيز على التفاوتات المجتمعية لتعويضها.وذكر أن الرئيس سيصدر مجموعة تاريخية من الأوامر التنفيذية والإجراءات التي ستعمل على إصلاح الحكومة الأمريكية بشكل جذري، بما في ذلك الاستعادة الكاملة والشاملة للسيادة الأمريكية.وحسب تقرير الشبكة، فإن ترمب سيقوم في يومه الأول بإعلان «حالة طوارئ وطنية» على الحدود، ويوجه الجيش الأمريكي للعمل مع وزارة الأمن الداخلي لتأمين الحدود الجنوبية بالكامل، ويعلن أن القضاء على جميع عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على الأراضي الولايات المتحدة «أولوية وطنية».وأكدت أنه سيغلق الحدود أمام جميع المهاجرين غير الشرعيين من خلال إعلان رسمي، وسينشئ فرق عمل لحماية الأمن الداخلي من خلال ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وغيرها من الوكالات «للقضاء بشكل كامل على وجود عصابات الجريمة المنظمة».ومن المنتظر أن يوجه الرئيس المُنتخَب بتصنيف هذه العصابات على أنها «منظمات إرهابية أجنبية».وأفادت Fox News بأن ترمب سيعيد فرض سياسة «البقاء في المكسيك»، ويوجه الجيش لبناء جزء جديد من الجدار الحدودي، وسيمنح سلطات الطوارئ لتعليق دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية الغربية، ما يسمح بإعادة الأفراد الذين يتم القبض عليهم «إلى بلدانهم الأصلية بسرعة».وحسب المسؤول، الذي تحدث للشبكة، فإن الأمر التنفيذي المتعلق بالطاقة سيتعامل مع كل سياسات الطاقة على حدة، ويشمل الغاز الطبيعي المُسال والموانئ والتكسير الهيدروليكي وخطوط الأنابيب والتصاريح وغيرها. وينتظر أن ينهي سياسات الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن التي قال إنها «قيدت إمدادات الطاقة الأمريكية».وتابع المسؤول: «هذه ستكون موجة أولى ضخمة وغير مسبوقة من الإجراءات، وهناك مجموعة أخرى في قائمة الانتظار لمواصلة استعادة أمريكا.. ستكون القائمة الأكثر شمولاً من الإجراءات التنفيذية في التاريخ الأمريكي، وكلها تستند إلى التزامه الذي لا هوادة فيه بالوفاء بوعود الحملة الانتخابية، فكل ما صوَّت من أجله الناخبون سيُترجم إلى سياسات تنفيذية».وقال إن الأوامر المرتقبة ستكون موجة أولى ضخمة وغير مسبوقة من الإجراءات، مضيفا أن هناك مجموعة أخرى في قائمة الانتظار لمواصلة استعادة أمريكا، وستكون القائمة الأكثر شمولاً من الإجراءات التنفيذية في التاريخ الأمريكي.