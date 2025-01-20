أعلنت مصادر مصرية دخول نحو 180 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اليوم (الإثنين)، مؤكدة أن شاحنات المساعدات شملت 8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم.وأفادت بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يخطط لإرسال المزيد من قوافل المساعدات إلى غزة، والتي تشمل مواد غذائية وإغاثية، والأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة. وحسب المصادر، فإن مؤسسات مصرية أعلنت استعدادها لاستقبال الفلسطينيات لتقديم الخدمة الطبية لأمراض الأورام وتوفير الرعاية اللازمة للمريضات، بما في ذلك الكشف المبكر، والمتابعة العلاجية، والدعم النفسي.وشهد أمس (الأحد) دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة، بينها أكثر من 5 شاحنات وقود والباقي مساعدات غذائية وطبية.وأعلنت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ داخل مستشفيات المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للفلسطينيين. وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفيات مصر جاهزة لاستقبال وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مشددة على أهمية التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وكافة الجهات المعنية لإيصال المساعدات لقطاع غزة.