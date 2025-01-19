جهزت وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم (الأحد) 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات لإيصالها إلى قطاع غزة، مبينة أن نصف هذه الشاحنات تحمل الغذاء والدقيق.

وأبدى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تفاؤلاً بتراجع الهجمات على قوافل المساعدات داخل قطاع غزة مع توقع تكثيف الجهود الإنسانية، فيما قالت مصادر مصرية، إن أكثر من 200 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس بينها أكثر من 5 شاحنات وقود.

وأوضحت المصادر، أن هناك أكثر من 16 شاحنة وقود أخرى في طريقها للقطاع بعد وصول المساعدات إلى الجانب الآخر من القطاع وعبور شاحنات أخرى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن هناك نحو 4,000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع المنكوب، نصفها محملة بالغذاء والدقيق.

واظهرت لقطات تلفزيونية طوابير من الفلسطينيين الذين هرعوا إلى منازلهم التي دمرت معظمها وأصبحت ركاماً جراء حرب التدمير والتقتيل التي شنتها إسرائيل طوال أكثر من 15 شهراً.

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن شاحناته بدأت في العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، موضحاً أن الشاحنات الأولى حملت دقيق القمح وطرود الطعام الجاهزة للأكل للأشخاص المحتاجين بشدة.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى توصيل الغذاء يومياً عبر الممرات الإنسانية التي تشمل نقاط العبور في مصر والأردن وإسرائيل.

وبحسب شهود عيان، فإن المئات من شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح البري من الجانب المصري انتظاراً للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.