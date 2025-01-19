رفض وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، أن يحتفظ المسلحون الأكراد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية، مؤكداً أنه لن يكون من الصواب.

واعتبر أبو قصرة، في لقاء مع وسائل إعلام دولية في مقر وزارة الدفاع في دمشق، أن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يماطل في تعامله مع المسألة.

وسبق أن أعلن عبدي الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع تقسيم» تهدد وحدة البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت إلى أن لقاء وصفه بالإيجابي جمع قيادتي «قسد» والسلطة الجديدة في سورية عقد في نهاية ديسمبر الماضي في العاصمة السورية، مشدداً على وجود اتفاق على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد.

وتخضع مناطق في شمال وشرق سورية لسيطرة «الإدارة الذاتية»، التي أنشأتها وحدات حماية الشعب الكردية بعد اندلاع الثورة في عام 2011، وانسحاب قوات نظام بشار الأسد منها حينها من دون مواجهات.

وكان وفد من قوات سورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والمتمركزين في شمال شرق البلاد، التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر الماضي، في أول محادثات بين الطرفين منذ إسقاط نظام الأسد وفراره إلى موسكو في وقت سابق من الشهر ذاته.