رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد)، بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً دخول مئات الشاحنات إلى قطاع غزة لمساعدة المدنيين.

وقال بايدن: اليوم صمتت المدافع في غزة، والمحتجزات الإسرائيليات بتن داخل إسرائيل ونحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لا مخاوف من معاودة حماس لتنظيم صفوفها.

وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو الماضي، موضحاً أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون.

وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يقع على عاتقها تنفيذ اتفاق غزة.

من جهة أخرى، قال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقب استلام الأسيرات الثلاث: أن الحكومة ملتزمة بإعادة جميع المخطوفين والمفقودين، مشيراً إلى أن عودة المختطفات الثلاث تذكرنا بالمسؤولية الكبيرة للعمل على تحرير كل المختطفين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي تسلّم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في غزة، فيما وصل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لتسلُّم الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.