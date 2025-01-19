بدأت عمليات استلام المحتجزات الإسرائيليات من قبل الصليب الأحمر الدولي، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإنه تم استدعاء أمهات المحتجزات إلى مستوطنة رعيم في غلاف قطاع غزة لاستقبالهن، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس من موقع عملية التبادل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسيرد بقوة على أي انتهاك.

من جهته قال وزير خارجية إسرائيل لشبكة «سي إن إن»: إن مشاركة إدارة الرئيس ترمب القوية الأسبوع الأخير كانت مؤثرة جدّاً لإبرام الاتفاق، مضيفاً: إدارتا بايدن وترمب لم تجبرانا على ما لا نريده، وعملنا معا لأهدافنا المشتركة.

وأشار إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الاتفاق لا يحدث آلياً، وواشنطن تعرف ذلك، مبيناً أن إسرائيل ستفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة، ولن تتراجع عن تحقيق أهدافها ولو بطرق أخرى.

بالمقابل، قالت حركة حماس إنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسماً لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مبينة في بيان تنتظر أن يسلّم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

لكن وسائل فلسطينية قالت إن قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لاحقاً تضم جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن بينهن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية، موضحة أن القائمة تضم 69 امرأة و21 طفلاً.

وأشارت إلى أن 76 أسيراً ممن سيتم إطلاقهم من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه سيتم الإفراج عن 77 أسيراً فلسطينياً دون 18 عاماً عبر معبر بيتونيا لرام الله خلال ساعات.