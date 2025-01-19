بعد نحو 15 دقيقة من الإعلان عن سريان الهدنة، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم قادمة من مصر.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن لديها نحو 4000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع المنكوب، نصفها محملة بالغذاء والدقيق.وفيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك الدخول إلى غزة، ذكرت مصادر مصرية أن 95 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، بينما تصطف أخرى أمام منفذ رفح الحدودي.ومنذ الإعلان عن سريان الهدنة في الساعة 9:15 بتوقيت غرينتش، دخلت نحو 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، بسبب تعطل معبر رفح الحدودي مع مصر، استعدادا لعبورها قطاع غزة، من بينها شاحنات للوقود والسولار والغاز.وقال برنامج الغذاء العالمي إن شاحناته بدأت في العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، موضحا أن الشاحنات الأولى حملت دقيق القمح وطرود الطعام الجاهزة للأكل للأشخاص المحتاجين بشدة.ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى توصيل الغذاء يوميا عبر الممرات الإنسانية التي تشمل نقاط العبور في مصر والأردن وإسرائيل.وبحسب شهود عيان، فإن المئات من شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح البري من الجانب المصري انتظارا للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.وقال مصدران أمنيان مصريان إن 200 شاحنة مساعدات بينها 20 شاحنة محملة بالوقود قد وصلت إلى معبر كرم أبو سالم وهي في طريقها إلى غزة.