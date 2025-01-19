يتكلف احتفالات تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، غداً( الإثنين)، أكثر من 200 مليون دولار، ويشارك فيها الرؤساء السابقون: بايدن وأوباما وبوش وكلينتون، وزوجاتهم، إضافة لعائلات رهائن أمريكيين، وزعماء أجانب ليس بينهم بنيامين نتنياهو.يبدأ الحفل بصلاة صباحية تقليدية في كنيسة القديس يوحنا بواشنطن، وبعدها ينضم الرئيس المنتخب وزوجته ميلانيا إلى الرئيس جو بايدن وزوجته جيل، لتناول الشاي في البيت الأبيض.ثم يؤدي نائب الرئيس جي دي فانس اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، الساعة (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة) أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، يليه ترمب بوضع يده اليسرى على نسخة الرئيس ابراهام لينكولن من «الكتاب المقدس» التي استخدمها في 1861 الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، خلال تنصيبه. كما استخدمها ترمب في 2017 أيضاً، وقبله أوباما في تنصيبيه. وبعدها يلقي ترمب خطاب التنصيب.يذكر أن الرئيس الأول جورج واشنطن هو صاحب أقصر خطاب بلغت عدد كلماته 135، ويأتي ويليام هنري هاريسون صاحب الرقم القياسي بأطول خطاب، وكان من 8445 كلمة.وتضم منصة الحفل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مع شخصيات تقنية بارزة أخرى، منهم Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» إضافة إلى Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لشركة «قوقل» وأيضاً Shou Zi Chew الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» على قائمة الضيوف.وفي خطوة استثنائية، دعا ترمب زعماء أجانب، مخالفاً بذلك أعرافاً سابقة، سعت إلى تجنب التسييس الدبلوماسي لحفلات التنصيب. كما دعا أعضاء مجلس Yesha Council الذي يمثل المستوطنات الإسرائيلية. ودعا ذوي الرهائن الأمريكيين وضحايا هجمات حماس في 7 أكتوبر. لكن ميشيل أوباما ستغيب عن الحفل بعد أن انتقدت ترمب علناً؛ لتعريضه عائلتها للخطر من خلال نظريات المؤامرة التي أطلقها. وأعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بأنها لن تحضر.