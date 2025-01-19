تتأهب الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، غدا (الإثنين). وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، الذي وصل واشنطن مساء (السبت)، سيحتفل مع عائلته وأنصاره وحلفائه السياسيين قبل تنصيبه لولاية ثانية، في عودة مظفرة للجمهوريين إلى البيت الأبيض، الذي غادرة قبل سنوات.

ووعد ترمب بأنه سيوقع عددا «قياسيا» من المراسيم الرئاسية في اليوم الأول وعقب أدائه اليمين الدستورية.

وتستعد واشنطن لاحتفالات تنصيب ترمب التي جمع لتمويلها أكثر من 170 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تغيير السلطة بحفل يشمل عروضا للألعاب النارية بحضور ضيوف من بينهم عمالقة صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظين، مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي نيوز» قال ترمب إنه لا يملك رقما دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا «قياسيا» من المراسيم ابتداء من بعد ظهر الاثنين.

وتعهد الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وأعلن ترامب (الجمعة) أنه قرر عدم إقامة مراسم تنصيبه خارج مبنى الكابيتول حسبما تقتضي التقاليد، بسبب البرد القطبي الذي سيجتاح عاصمة البلاد غدا. وستُقام مراسم أداء اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول، للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وبرر ترمب ذلك بقوله: «أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح، الطقس المتوقع يبدو سيئا جدا وباردا، وأعتقد أن ذلك كان سيشكل خطرا على كثير من الناس».

وقال ترمب لشبكة NBC News: إن الموضوع الرئيسي لخطاب تنصيبه سيكون «الوحدة»، مضيفا أنه سيتحدث عن الوحدة والنجاح وجعْل بلدنا آمناً وإبعاد من لا يجب أن يتواجدوا في بلادنا.

في غضون ذلك، تظاهر آلاف الأمريكيين في واشنطن (السبت)، احتجاجا على تنصيب ترمب، واحتشد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة والمساواة العرقية وقضايا أخرى ضد سياسات يقولون إنها ستهدد حقوقهم الدستورية خلال ولايته الثانية.

وارتدى بعض المشاركين في الحشد القبعات الوردية، التي ميزت احتجاجات سابقة ضد تنصيب ترمب أول مرة عام 2017، وساروا وسط المدينة تحت أمطار خفيفة، مرورا بالبيت الأبيض.

واتسمت المظاهرة بالسلمية إلى حد كبير، وجرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كانت بالقرب من المتظاهرين سيارات الشرطة، التي كانت تطلق صافرات الإنذار.

واقتادت السلطات أحد المحتجين الذي كان يرتدي قبعة حمراء تحمل شعار حملة ترمب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» والذي ظهر بالقرب من مقدمة المسيرة.

وذكرت وسائل إعلام أن معارضي سياسات ترمب سينظمون مزيدا من الاحتجاجات خلال مطلع الأسبوع القادم، وأن بعض تلك الاحتجاجات ستجري يوم تنصيبه.