بعد تأخير نحو 3 ساعات، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (9:15 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان مقررا أن يبدأ في الساعة 6:30، لكنه تأخر بسبب عدم تسلم إسرائيل أسماء الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن من قبل حماس اليوم، وهن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً).وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «بموجب المخطط الخاص بإطلاق سراح الرهائن، دخل وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت القدس».وخلال ساعات التأخير الثلاث، شنت إسرائيل عدة غارات على قطاع غزة، موقعة 10 قتلى على الأقل.وتفتح الهدنة الجديدة باب الأمل بإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ 15 شهرا والتي خلفت عشرات آلاف القتلى في غزة.ومن المقرر تنفيذ الهدنة على 3 مراحل، وتستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة نساء وأطفال ورجال فوق الخمسين عاما ومرضى وجرحى، مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني.وتشمل القائمة 737 سجينا فلسطينيا من الذكور والإناث والقصر، بعضهم أدينوا بهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من الإسرائيليين، فضلا عن مئات الفلسطينيين من غزة المحتجزين منذ بداية الحرب.وبدأ الفلسطينيون التوجه إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.