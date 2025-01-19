عرقل عدم تسليم حماس قائمة الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم إلى إسرائيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي كان مقررا أن يبدأ في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن القائمة سلمت بالفعل إلى إسرائيل وتضم: رومي جونين، إميلي دماري، ودورون شطنبر خير.وقصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع بقطاع غزة، صباح اليوم (الأحد)، رغم دخول الوقت المعلن لوقف إطلاق النار. وقال في بيان له: «نهاجم الآن أهدافا في قطاع غزة». وأضاف: «قصفنا عدة أهداف في شمال قطاع غزة ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات».وأفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل تنفذ قصفا عنيفا على شمال غزة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن هناك قصفا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بعدم تنفيذ الهدنة ما لم تقدم حركة حماس قائمة بأسماء الرهائن.وأضاف في بيان له أنه «أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 (بتوقيت القدس) حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها».من جانبها، ردت حماس بقولها: «ملتزمون بوقف إطلاق النار وتأخر إعلان أسماء المحتجزات المفرج عنهن يعود لأسباب فنية ميدانية». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: إن الجيش يواصل مهاجمة قطاع غزة حتى الآن، طالما أن حماس لا تفي بالتزاماتها. وأضاف: «نتطلع هذا الصباح إلى تنفيذ الاتفاق لكن حماس لم تف بالتزاماتها، وخلافاً للاتفاق، لم يتم تسليم أسماء المختطفين العائدين حتى الآن».من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة المختطفات العائدات اليوم.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل هجوميًا ودفاعيًا ويواصل شن الغارات في قطاع غزة حتى وفاء حماس بكامل التزاماتها. وبحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن غرفة عمليات مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة بالقاهرة لم تتلق حتى الآن قائمة الرهائن من حماس.