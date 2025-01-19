أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء حزبه، اليوم(الأحد)، استقالتهم من حكومة بنيامين نتنياهو؛ احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وانتقد «بن غفير» في مؤتمر صحفي الاتفاق مع حركة حماس، الذي أعلن عنه الوسطاء (الأربعاء)، زاعما أنه سيمكن الفصائل من إعادة تجميع صفوفها حتى تشكل مجددا تهديدا للسكان في جنوب إسرائيل.ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة عملية متعددة المراحل تهدف إلى إنهاء القتال في قطاع غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس.وجدد «بن غفير» (الخميس)، تهديده بالخروج من حكومة نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.