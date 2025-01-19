نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخضر وتمركزوا في منطقتي «التل» بالبلدة القديمة، و«البالوع»، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما أوقفوا مركبات الفلسطينيين وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي أسفل الجسر، على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعد المدخل الرئيسي الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.