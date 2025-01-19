أقدم رجل مسلح أمس (السبت) على اغتيال قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران، وفق ما ذكرت وكالة «ميزان أونلاين» التابعة للسلطة القضائية في إيران.

وذكرت الوكالة أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استُهدفوا، قُتل اثنان منهم وأصيب آخر، مضيفة أن المهاجم قتل نفسه.

ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر، فيما فتحت السلطات تحقيقاً فورياً في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وأنه انتحر بعد تنفيذ الهجوم، موضحة أن القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني قُتلا متأثرين بإصابتهما.