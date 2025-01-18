ينص اتفاق الهدنة الذي يبدأ تنفيذه، غداً (الأحد)، على 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، تبادل المحتجزين والأسرى، تبادل رفات المتوفين، عودة النازحين إلى أماكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر فلسطيني بأنه عند الساعة 8:30 صباح اليوم، سيتم وقف العمليات العسكرية بين الطرفين، وتوقف إسرائيل كل نشاطها الجوي كالطيران الحربي والمسير والاستطلاع لضمان حرية الحركة وجمع الأسرى الأحياء والجثث لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام إطلاق سراح الأسرى.

وبالنسبة للأيام التي لا تشهد الإفراج عن أسرى، فإن إسرائيل ستوقف نشاطها الجوي كلياً لمدة 10 ساعات.

وبحسب المصدر، فإنه سيتم تسليم الدفعة الأولى (3 مجندات) من الرهائن بعد الساعة الرابعة من مساء اليوم للصليب الأحمر، لافتاً إلى أن فريقاً مصرياً - قطرياً وصل إلى غزة أمس لمتابعة تفاصيل التنفيذ.

ووفقاً للاتفاق، تطلق حماس سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء مقابل 1890 أسيراً فلسطينياً جلهم من النساء، كما سيتم إطلاق رفات المتوفين، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، في حين تشمل المرحل الثانية إطلاق دفعة أخرى من المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية التدريجي من القطاع. أما المرحلة الثالثة فنصت على التمهيد إلى إعادة إعمار القطاع المدمر وتسليم رفات الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، فإنه سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات، وستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر، وستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح.

وتضمن الاتفاق قيام الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها، والاتفاق بين الجانبين.

وكانت أنباء تحدثت أن تشغيل المعبر سيتم استناداً إلى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر، وسيسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح.

ومن المقرر أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة إثر دخول الاتفاق حيز التنفيذ بواقع 600 شاحنة في اليوم الأول، ويومياً نفس العدد بعد إخضاعها للتفتيش في معبر كرم أبو سالم.