وسط تصاعد الخلافات إثر تصديق حكومة نتنياهو على «الصفقة»، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت) عن عزم وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير الاستقالة من الحكومة غداً (الأحد) احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن بن غفير سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مبينة أن حزب «قوة يهودية» بقيادة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أوضح بأنه سيقدم استقالته من الحكومة غداً.في الوقت ذاته، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكد التزام نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي وإبقائها غير صالحة للسكن.وقال سموتريتش: السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستشمل عدم إدخال المساعدات إلى «حماس» كما هو الوضع الآن، مضيفاً: نؤكد أننا لن نقبل أي أعذار، ولن نجلس بحكومة توقف الحرب ولن تواصلها.لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن عدداً من الوزراء وبعض الحضور وسكرتير الحكومة بكوا أثناء جلسة التصديق على الصفقة أمس، مبينة أن رئيس الموساد أقر بأن «الصفقة مريعة، لكن يجب تنفيذها نظراً للظروف التي وصلت إليها إسرائيل».في غضون ذلك، ذكرت «القناة 14» الإسرائيلية أنه بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال العنيف في القطاع، غادر مساء اليوم لواء غفعاتي من غزة، دون تلقيه أوامر بالاستعداد للعودة للقتال لاحقاً.