لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت) بعدم تنفيذ الهدنة المقررة الساعة الثامنة والنصف صباح غد (الأحد) قبل الحصول على قائمة بالرهائن الذين ستفرج عنهم حركة «حماس».

وقال نتنياهو: إسرائيل لن تنفذ الهدنة في قطاع غزة قبل الحصول على قائمة بالرهائن الذين ستفرج عنهم حركة «حماس»، مضيفاً: إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة «حماس»، متعهداً بإعادة جميع المحتجزين وبموجب الاتفاق الذي تم سيعود منهم 33 معظمهم أحياء.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستكمال أهداف الحرب في غزة، مبيناً أن المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار.

ولفت إلى أن الرئيسين بايدن وترمب منحا إسرائيل الحق في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك، مضيفاً: سنزيد عدد قواتنا في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة.

من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القائمة المشار إليها هي قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم الأحد، أي بعد ستّ ساعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

وكانت «حماس» قد قالت إن نشر قوائم المفرج عنهم سيكون قبل كل يوم تبادل، مبينة أن آلية الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل.