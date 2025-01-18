فيما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن أحد المصابين قتل في عملية الطعن في تل أبيب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (السبت) تلقيها عدة بلاغات عن حادثة طعن في أحد شوارع تل أبيب ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين وتحييد المنفذ.وقالت الشرطة في بيان إن شخصاً أصيب بجروح خطرة نتيجة عملية طعن في تل أبيب، مبينة أن التحقيق الأولي أظهر أن مسلحاً هاجم بسكين أحد الأشخاص في منطقة المطاعم بشارع لبونتين جنوب تل أبيب، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة.وأشارت إلى أن أحد المارة المسلحين أطلق النار على مُنفذ العملية صلاح يحيى من طولكرم الذي دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية، ما أسفر عن مقتله، لافتة إلى أنها تقوم بتمشيط المنطقة بمساندة مروحية.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن عملية الطعن ذات خلفية فدائية وقد تسببت بإصابة 3 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.