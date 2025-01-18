طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (السبت) بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان في المهلة المحددة لذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الخروق الإسرائيلية وانتهاك سيادة لبنان واتفاق وقف إطلاق النار مستمرة.

وقال عون في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور لبنان: «متمسكون بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في الجنوب بحلول 26 يناير الجاري».

من جهته، تعهد غوتيريش ببذل قصارى جهده لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة اليوم تقديم 117 مليون دولار مساعدات أمنية موسعة إلى لبنان، لدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، مبينة أن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي لفرض سيادة الدولة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يُعد حجر الأساس للاستقرار الإقليمي.

وأكدت واشنطن خلال اجتماع افتراضي للجهات المانحة، عقدته وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، بمشاركة شركاء دوليين، التزامها بضمان حصول لبنان على الدعم اللازم لتعزيز الأمن الداخلي والإقليمي.