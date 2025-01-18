أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي اليوم (السبت) استعداد بلادها لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن جمعية الهلال الأحمر المصري هي الجهة التي تنسق مع الجهات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة بسرعة وفعالية. وقالت الوزيرة، في تصريحات من أمام معبر رفح المصري، هناك 1500 متطوع من الجمعية في مدينتي العريش ورفح لتقديم الدعم النفسي للمصابين المنتظر وصولهم من غزة، مضيفة: «مخازن الجمعية تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، كما أن الشاحنات تقف على أهبة الاستعداد على طول الطريق في انتظار إشارة بدء دخولها إلى غزة»، لافتة إلى أنه جرى تحديد أنواع المساعدات بما يلبي احتياجات الأهالي، سواء كانت غذائية أو طبية أو وقودا لتحقيق أقصى استفادة لأهالي غزة.في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء استعداده لتطبيق اتفاق إعادة المحتجزين وفق ما صدق عليه المستوى السياسي الليلة الماضية، مبيناً أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غداً (الأحد) في تمام الساعة 8:30 صباحا.وقال جيش الاحتلال: «قواتنا ستطبق الخطة العملياتية في الميدان وفق ما تم الاتفاق عليه».وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم أنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل أسماء أول 3 محتجزين سيطلق سراحهم من غزة في وقت لاحق اليوم (السبت)، مبينة أن «حماس» ستقدم الأسماء إلى قطر التي تبلغها بدورها إلى مدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع.بالمقابل، قالت مصادر في حماس إنه سيتم نشر القوائم قبل كل يوم من التبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار، مبينة أن آلية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.