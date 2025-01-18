قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إن بلاده تتطلع إلى فتح صفحة جديدة، وهو ما تعمل على تفعيله مع الدول الأعضاء.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، الذي يزور دمشق على رأس وفد الأمانة العامة، اليوم (السبت) أن سورية تطمح إلى عودتها للأشقاء العرب، مشدداً على أنها عضو فعال بالجامعة العربية، رافضاً كل التدخلات الخارجية. ودعا الشيباني الجامعة العربية إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات الغربية التي لم تعد مبررة. وأفاد بأن الإدارة الجديدة تعمل على عقد مؤتمر وطني بمشاركة كل المكونات، وتحضّر لتوفير كل السبل من أجل عودة السوريين.فيما ذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه أجرى حواراً شاملاً وصريحاً مع قائد المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حول مستقبل سورية. وشدد على أن الدول الأعضاء مهتمة بتحقيق الاستقرار في سورية. وأضاف أنه قدم رؤية بشأن مستقبل سورية للإدارة الجديدة، مؤكداً أن عضوية سورية سارية بعد رفع تجميدها منذ 2023.واعتبر زكي أن العقوبات الدولية على سورية لم تعد مبررة، معلناً التنسيق على مستوى دولي لرفعها.من جهة أخرى، أصدرت الإدارة السورية، اليوم (السبت)، قراراً يقضي بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية، وذلك بعد نحو 24 ساعة على حظر دخول الإيرانيين والإسرائيليين.وأضافت في بيان أنه تنفيذاً للكتاب الوزاري الصادر عن وزارة المالية، يُحظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى الأراضي السورية، مع مصادرتها.وأكدت أن هذا القرار يُعمم على كافة إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية.وكانت هيئة المعابر والمنافذ السورية أصدرت تعميماً رسمياً، مساء (الجمعة)، حظرت فيه دخول الإيرانيين والإسرائيليين، وأبلغت شركات الطيران العاملة في سورية بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد.